В Новосибирске мужчина взорвал банкомат и застрелился

Преступник взорвал банкомат «Сбербанка» вместе с 36-летним подельником, но после взрыва не смог самостоятельно передвигаться и застрелился.

В 2014 году грабители решили похитить деньги из банкомата, сообщают в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. До этого они отбывали наказание за особо тяжкие насильственные преступления.

Информацию, необходимую для ограбления, мужчины взяли у 36-летнего Евгения Незнамова, который ранее работал в сибирском отделении «Сбербанка». Кроме того, Незнамов предоставил злоумышленникам автомобиль и комнату для проживания.

В ночь с 9 на 10 октября 2015 года Шишов, его подельник и неустановленное лицо подорвали банкомат с помощью взрывоопасной смеси и фитиля. Однако довести свой умысел до конца они не смогли: здание банка загорелось. От взрыва подельник Шишова не смог передвигаться самостоятельно. Грабители подобрали его и скрылись с места преступления. Не желая попасться сотрудникам правоохранительных органов, пострадавший от взрыва мужчина застрелился из сигнального пистолета, который был при нем.

Шишова приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Незнамова — к 3 годам и 6 месяцем в колонии общего режима. 25 января 2017 года Новосибирский областной суд оставил приговор без изменений.