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14:35 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Маршрутка протаранила легковушку

ДТП случилось на северо-западе Челябинска.

ДТП с участием маршрутного такси произошло в Курчатовском районе Челябинска.

Авария случилась накануне, 24 января, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

У дома № 2 на улице Чичерина легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом, следовавший по маршруту № 48 — водитель седана при повороте не предоставил преимущество таксисту.

«В результате водитель легкового авто с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга был направлен на амбулаторное лечение. Никто из пассажиров маршрутки не пострадал», — уточнили в ГИБДД города.

Сотрудники ведомства проводят административное расследование, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.

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