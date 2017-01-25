Маршрутка протаранила легковушку
ДТП случилось на
ДТП случилось на
ДТП с участием маршрутного такси произошло в Курчатовском районе Челябинска.
Авария случилась накануне, 24 января, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
У дома № 2 на улице Чичерина легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом, следовавший по маршруту № 48 — водитель седана при повороте не предоставил преимущество таксисту.
«В результате водитель легкового авто с закрытой
Сотрудники ведомства проводят административное расследование, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.