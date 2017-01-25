В Могилеве выявили крупных финансовых махинаторов

Следствием установлено, что группа, состоявшая из пяти человек, под руководством 30-летнего жителя Могилева на протяжении 2013−2015 годов совершила преступления, предусмотренные ч.2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере), ч.3 ст. 235 (легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем), ч.4 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ч.4 ст. 212 (хищение путем использования компьютерной техники), ч.1 и 2 ст. 237 (выманивание кредита или субсидии) Уголовного кодекса Беларуси.

Разработав преступный план, обвиняемые вовлекли в преступную деятельность семь коммерческих предприятий Могилева, которые использовали впоследствии для обналичивания денежных средств.

Полученные преступным путем денежные средства в дальнейшем легализовывались и присваивались членами группы.

Для незаконного получения кредитов в банковских учреждениях Республики Беларусь создавалась видимость финансового благополучия возглавляемых и подконтрольных организаций. После получения кредитов денежные средства обналичивались путем заключения фиктивных договоров на оказание различного рода услуг с членами организованной преступной группы, которые были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. Непогашенная перед банками задолженность по полученным кредитам составила более 500 тыс. долларов.

Были установлены факты поставок через подконтрольные фирмы из Российской Федерации в адрес перерабатывающих предприятий Республики Беларусь под видом сухого обезжиренного молока сыворотки, которая по цене была дешевле молока. Для легализации товара в производственных помещениях одного из предприятий региона производилась замена ярлыков на мешках с сывороткой на ярлыки с указанием сухого обезжиренного молока.

С целью прикрытия незаконных финансово-хозяйственных операций было организовано составление подложных первичных учетных документов для последующего их отражения по данным бухгалтерского учета участников сделок.

Ущерб, причиненный государству, составил 3,6 млн рублей.

В ходе предварительного следствия зафиксировано 27 эпизодов преступной деятельности. С целью возмещения причиненного государству ущерба наложен арест на имущество и денежные средства фигурантов уголовного дела в сумме порядка 100 тыс. рублей.

В отношении четверых обвиняемых применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело передано прокурору для направления в суд.