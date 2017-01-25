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15:21 (мск), источник: УНИАН

В Украине зафиксировали вспышки африканской чумы свиней сразу в четырех областях

Специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали очередные случаи опасного вирусного заболевания животных — африканской чумы свиней (АЧС) в Харьковской, Донецкой, Херсонской и Луганской областях.

Источник: УНИАН

Согласно сообщению, ветеринары зафиксировали гибель от АЧС свиней в подсобных хозяйствах в городах Балаклея (Харьковская область) и Славянск (Донецкая область), а также в пгт Ивановка (Херсонская область) и Новоайдар (Луганская область). Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями. При этом Госпродпотребслужба не уточняет количество зараженных животных.

С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС государственные чрезвычайные противоэпизоотические комиссии на местах провели заседания и утвердили планы действий по ликвидации АЧС, определили границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора.

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Как сообщал УНИАН, согласно прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), убытки государственного бюджета Украины из-за вспышек вируса африканской чумы свиней в 2017 году могут составить более 1,5 миллиарда гривень. По данным Госпродпотребслужбы, если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 миллиона свиней, или 4 миллиардов гривень, а непрямые расходы вырастут на 5−7,5 миллиарда гривень.

Всего с начала 2017 года в Украине зарегистрированы 15 вспышек АЧС — в Луганской (4 случая), Харьковской (3), Кировоградской, Полтавской (по 2), Николаевской, Одесской, Тернопольской, Донецкой и Херсонской (по 1). В 2016 году в Украине был зарегистрирован 91 случай заражения АЧС. Учитывая существующую динамику распространения заболевания, Госпродпотребслужба прогнозирует, что в текущем году ветеринары зафиксируют около 100−110 случаев заражения АЧС.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) — контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно путем нагрева до высоких температур.

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