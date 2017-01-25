В Нижнем Тагиле целый район остался без отопления

В ночь на 25 января 2017 года в Нижнем Тагиле произошла серьезная коммунальная авария. Из-за порыва теплотрассы без отопления и горячей воды остался весь Дзержинский район.

Как пишут горожане в соцсетях, в квартирах уже остыли батареи. Если утечку не устранят в течение дня, то ночью горожане околеют. Сейчас на улице -21 градус, ночью столбик термометра упадет до -30.