В Нижнем Тагиле целый район остался без отопления
При -21 на улице.
При -21 на улице.
В ночь на 25 января 2017 года в Нижнем Тагиле произошла серьезная коммунальная авария.
Как пишут горожане в соцсетях, в квартирах уже остыли батареи. Если утечку не устранят в течение дня, то ночью горожане околеют. Сейчас на улице -21 градус, ночью столбик термометра упадет до -30.
Между тем никакой информации о сроках восстановления теплоснабжения нет. В диспетчерской МУП «Горэнерго» «Уралинформбюро» отказались предоставлять