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14:49 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Нижнем Тагиле целый район остался без отопления

При -21 на улице.

Источник: УралИнформБюро

В ночь на 25 января 2017 года в Нижнем Тагиле произошла серьезная коммунальная авария. Из-за порыва теплотрассы без отопления и горячей воды остался весь Дзержинский район.

Как пишут горожане в соцсетях, в квартирах уже остыли батареи. Если утечку не устранят в течение дня, то ночью горожане околеют. Сейчас на улице -21 градус, ночью столбик термометра упадет до -30.

Между тем никакой информации о сроках восстановления теплоснабжения нет. В диспетчерской МУП «Горэнерго» «Уралинформбюро» отказались предоставлять какую-либо информацию, а в приемной бросили трубку. Отдел ЖКХ администрации Дзержинского района также пока недоступен для комментариев.

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