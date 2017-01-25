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14:51 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинец, все лето грабивший женщин, получил 6 лет «строгача»

На счету мужчины 16 преступлений, в которых он сам сознался.

Житель Челябинска получил шесть лет в колонии строгого режима за серию грабежей и разбоев — за лето 2016 года мужчина успел совершить 16 преступлений, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 25 января, Ленинский райсуд Челябинска вынес обвинительный приговор в отношении 28-летнего местного жителя. Все 16 преступлений совершались им с мая по август 2016 года. Жертвами осужденного стали женщины в возрасте от 21 до 79 лет, один парень, а также пенсионер 1937 года рождения, у которого злоумышленник похитил сумку с продуктами и кошелек с тысячей рублей.

Основной добычей преступника являлись золотые изделия потерпевших. К некоторым он подходил сзади и неожиданно для них срывал с шеи цепочки, а затем убегал. Иногда не боялся показаться на глаза своим будущим жертвам. Так, внимание 79-летней женщины, шедшей домой с двумя сумками в руках, он отвлек вопросом о месте нахождения определенного дома, затем сорвал с нее цепочку. Еще одна 54-летняя потерпевшая оказалась рядом с преступником перед дверью подъезда. Он жестом указал ей на что-то, находившееся над ее головой, и, воспользовавшись моментом, сорвал украшение и убежал.

Общая сумма причиненного действиями грабителя ущерба по 16 преступлениям превысила 280 тыс. рублей. В ходе предварительного расследования некоторым из потерпевших ущерб частично возмещен путем возврата золотых изделий на сумму около 68 тыс. рублей.

«Суд удовлетворил иски потерпевших о взыскании с грабителя заявленных сумм. При назначении наказания суд учел полное признание вины, активное содействие в раскрытии и расследовании преступлений, состояние его здоровья, наличие малолетнего ребенка. При этом в действиях мужчины установлен опасный рецидив», — рассказала официальный представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева.

Сторона обвинения настаивала на назначении преступнику наказания в виде семи лет лишения свободы, однако суд приговорил его к шести годам колонии строгого режима.

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