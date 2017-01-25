Южноуралец украл у доверчивых пенсионеров 225 тысяч, покупая продукты

Злоумышленник по просьбе четы престарелых пенсионеров 88 и 89 лет сходил в магазин за продуктами. После возвращения из магазина он видел, как мужчина убирал сдачу под матрац кровати.

После этого, ночью, когда пенсионеры спали, «помощник» проник в их дом и украл деньги.

Суд отправил злоумышленника в колонию.