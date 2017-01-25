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14:52 (мск), источник: Uralpress.ru

Южноуралец украл у доверчивых пенсионеров 225 тысяч, покупая продукты

Житель села Октябрьское Челябинской области украл у доверчивых пенсионеров 225 тысяч рублей, покупая им продукты. Суд отправил хитреца в колонию общего режима на два года.

Злоумышленник по просьбе четы престарелых пенсионеров 88 и 89 лет сходил в магазин за продуктами. После возвращения из магазина он видел, как мужчина убирал сдачу под матрац кровати.

После этого, ночью, когда пенсионеры спали, «помощник» проник в их дом и украл деньги.

Суд отправил злоумышленника в колонию.

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