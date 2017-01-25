Падения с Ванеевского моста можно было избежать — Ржевский

По его словам, в ДТП, которое произошло 18 января на Ванеевском мосту можно было избежать, если бы водитель выбрал оптимальную скорость движения исходя из погодных условий.

«Сугробы, который образовались по обочинам моста сыграли роль трамплина, по которому пролетел автомобиль. Если бы не было снежного вала, то, скорее всего, машина не слетела бы с проезжей части, а осталась у бордюра», — пояснил он.

18 января Автомобиль Hyundai Solaris ехал по мосту на улице Ванеева, в направлении площади Советская. Водитель, 1998 года рождения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и слетел с моста. Машина пролетела несколько метров и опрокинулась на крышу. В машине находилось 5 человек, медицинская помощь потребовалась четырем из них, в том числе водителю. После оказания медпомощи одного пострадавшего отпустили, троих — госпитализировали.

Сергей Алешин.