Иван Обухов подал встречное заявление на барда Новикова

Так, земельный участок несколько раз становился объектом разбирательства в арбитражном суде, что означает, по мнению Ивана Обухова, что «Светлояр» по закону не имел права получать эти 600 га от государства в собственность.

Согласно заявлению Обуховых, которое оказалось в распоряжении «Лайфа», в течении нескольких лет ООО «Светлояр», соучредителем которого является Новиков, проводил различные финансовые махинации с землей во время ее аренды. «Когда “Светлояр” был арендатором земли, вместо ее использования по сельскохозяйственному назначению он переуступал право аренды другим организациям, получая с них деньги. А потом расторгал договор. Потраченные средства обманутым фирмам пришлось выбивать через суд», — пояснила Ольга Обухова.

Поводом для работы правоохранительных органов стало заявление директора ООО «Уктус» Ольги Обуховой, которая считает, что бард незаконно получил в распоряжение 600 га под Екатеринбургом. Аналогичное заявление поступило и от ее супруга Ивана Обухова, который в настоящее время находится в СИЗО по обвинению в махинациях с теми самыми землями, принадлежащими Новикову.

«Сведения о том, что ООО “Светлояр” было полностью восстановлено в правах и обязанностях по договору аренды на момент приобретения в собственность земельного участка в свободных источниках информации мной не найдены», — говорится в заявлении. Однако, 24 декабря 2014 года фирма Новикова купила землю у управления Росимущества по Свердловской области, при этом заплатив 20 млн 200 тысяч, в то время, как по кадастровой стоимости участок был оценен в 23,5 миллионов рублей. Прав Обухов или нет, решат специалисты Главного следственного управления ГУ МВД Свердловской области, которые сейчас проводят проверку.

Как ранее писал УралПолит.Ru, Иван Обухов вместе с коллегой по овощебазе № 4 Виктором Новиковым и предпринимательницей Ларисой Ассоновой обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, в 2015 году была совершена попытка продажи земель Новикова компании ООО «УК Уктус», принадлежащей Обухову. Сумма сделки составила порядка 12,4 млн рублей, тогда как стоимость указанных земельных участков была оценена в более, чем 88 миллионов рублей. Александр Новиков и его бизнес-партнер Михаил Шилиманов заявили, что своего согласия на отторжение земель не давали, и инициировали расследование.

«Новиков заявлял журналистам, что мой муж спелся с Ассоновой. Но на самом деле он не был знаком с нею до момента заключения сделки. Ивана с Ассоновой свел партнер Новикова Михаил Шилиманов. Дело в том, что летом 2015 года Иван искал землю, чтобы перенести овощебазу за город. И к Ивану в яхт-клубе Верх-Исетского пруда подошел Шилиманов. Познакомился, сказал, что у него есть человек, который может продать нужный участок. С этого все и началось. Сначала Шилиманов назвал цену в 51 миллион рублей. Но Иван посмотрел участок, а там просто поле, на котором уже давно никто не сеял и не пахал, и сказал, что это дорого. В итоге остановились на 12 миллионах и 400 тысячах рублей. Эти деньги Иван передавал Ассоновой. Но землю так и не получил», — рассказала Лайфу Ольга Обухова.

Напомним, бард и директор екатеринбургского Театра Эстрады Александр Новиков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и обмане пайщиков коттеджного поселка «Бухта Квинс», о начале строительства которого было объявлено еще четыре года назад, но до сих пор люди не получили своего жилья. Ущерб, причиненный его действиями, оценивается в 36 миллионов рублей. В декабре шансонье написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором утверждает, что обвинения против него были «сфабрикованы» и просит главу государства вмешаться в разбирательство по делу «Бухты Квинс».