В Запорожье в кинотеатре произошла драка со стрельбой

Инцидент произошел вечером 24 января в кинотеатре на проспекте Соборном.

«Быстро прибыв по адресу, инспекторы обнаружили пострадавшего — 30-летнего жителя Запорожья, который сообщил, что словесный конфликт с неизвестным ему мужчиной в зале кинотеатра перерос в потасовку, а завершился выстрелом. Потерпевший прямо указал на мужчину, который находился неподалеку, как на того, кто стрелял», — говорится в сообщении.

В ходе поверхностного осмотра у мужчину обнаружили пистолет. На место вызвали следственно-оперативную группу полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств дела, а также бригаду скорой, которая оказала помощь пострадавшему.

Напомним, что 23 января в Днепре посреди улицы неизвестные выстрелили в 6-летнего мальчика. В этот момент ребенок с мамой и отчимом проходил возле арки по ул. 20 лет Победы. У ребенка ранение левой половины грудной клетки. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).