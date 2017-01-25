Амнистирован экс-главный врач ВКО, создавший преступную схему

Госслужащий обвинялся сразу в нескольких коррупционных правонарушениях, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Овсянникова признали виновным по статьям «Злоупотребление служебными полномочиями» и «Получение взятки» и приговорили к трем годам лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Также экс-глава облздрава должен будет выплатить штраф в размере 826 тысяч тенге. Благодаря акту амнистии, Овсянников был освобожден в зале суда.

Вадим Овсянников был задержан в апреле 2016 года по подозрению в получении взяток от главврачей нескольких больниц Восточного Казахстана. Предполагалось, что главный медик региона брал мзду за покровительство. По версии следствия, озвученной в ходе предварительных слушаний, размер вознаграждений варьировался от 35 до 600 тысяч тенге. В преступную схему были вовлечены главврачи около 20 клиник.

Также следствие располагало данными, что руководитель Управления здравоохранения вместе с экс-руководителем отдела лекарственного обеспечения Валерией Спириной лоббировал интересы некоторых предпринимателей при распределении государственных средств на льготные лекарства. Первое же заседание суда в сентябре 2016 года началось со скандала — на открытом процессе журналистам запретили использовать аудио и видеозаписывающую аппаратуру.

«Дело очень серьезное. Будут обсуждаться различные вопросы и я бы хотел, чтобы из зала удалили абсолютно всех, кроме непосредственных участников», — заявил на заседании Овсянников.

Подсудимого поддержало и гособвинение, пояснив, что в ходе разбирательства будут затронуты интересы частных лиц и открыты стороны их личной жизни.

«Представители СМИ могут остаться, но без аудио и видео фиксации судебного процесса. Кроме того, при исследовании некоторых материалов дела все СМИ должны будут удалиться из зала», — постановил председательствовавший на процессе судья суда № 2 Усть-Каменогорска Данияр Кожахметов.

В результате череда судов, растянувшаяся до января 2017 года, прошла без участия СМИ. На финальном заседании представителям СМИ присутствовать все же разрешили.