Сбившая двух сестер в Иркутске Анна Шавенкова выплатила назначенную судом компенсацию

Сбившая двух сестер Пятковых на улице Ленина в Иркутске Анна Шавенкова выплатила назначенную судом компенсацию морального вреда в 200 тысяч рублей. Денежные средства поступили на счет судебных приставов сегодня, 25 января. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

— Информация поступила от приставов, что она перечислила на депозит оставшуюся сумму. Судебные тяжбы закончились. Долго шло исполнительное производство, — рассказал корр. агентства адвокат семьи Пятковых Виктор Григоров.

Напомним, под амнистию в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне попала Анна Шавенкова, которая стала виновницей резонансного ДТП на улице Ленина в Иркутске 2 декабря 2009 года. Данное решение было принято на заседании Октябрьского районного суда 25 мая. Осужденную освободили от назначенного наказания.