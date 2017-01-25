Сбившая двух сестер в Иркутске Анна Шавенкова выплатила назначенную судом компенсацию
Деньги перевели на счет судебных приставов.
Деньги перевели на счет судебных приставов.
Сбившая двух сестер Пятковых на улице Ленина в Иркутске Анна Шавенкова выплатила назначенную судом компенсацию морального вреда в 200 тысяч рублей. Денежные средства поступили на счет судебных приставов сегодня, 25 января. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
— Информация поступила от приставов, что она перечислила на депозит оставшуюся сумму. Судебные тяжбы закончились. Долго шло исполнительное производство, — рассказал корр. агентства адвокат семьи Пятковых Виктор Григоров.
Напомним, под амнистию в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне попала Анна Шавенкова, которая стала виновницей резонансного ДТП на улице Ленина в Иркутске 2 декабря 2009 года. Данное решение было принято на заседании Октябрьского районного суда 25 мая. Осужденную освободили от назначенного наказания.
Анна Шавенкова была осуждена по ч. 3 ст. 264 УК РФ (ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека). В августе 2010 года Кировский районный суд Иркутска вынес ей обвинительный приговор. Женщину признали виновной и назначили наказание — 3 года лишения свободы в