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16:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Следственный комитет Ростовской области проводит проверку по факту смерти женщины

В Ростове-на-Дону проводится доследственная проверка по факту смерти 43-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Ростовской области.

«По данным следствия, 24 января 2016 года возле одного из многоквартирных жилых домов по пр. Коммунистическому в г. Ростове-на-Дону обнаружено тело 43-летней женщины с телесными повреждениями, характерными при падении с высоты. По предварительным данным, женщина, совершила суицид, выпав с балкона квартиры, расположенной на 12 этаже», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Следователем назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Все обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки.

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