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15:34 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Двадцать человек эвакуированы из-за пожара в нижегородском пабе «Шустрый шмэль» 25 января

Пожар в пабе «Шустрый шмэль» произошел в центре Нижнего Новгорода 25 января 2017 года. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, сообщение о возгорании в здании по адресу ул. Алексеевская, 13, где расположено заведение, поступило в 13:10. На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения, к моменту прибытия которых в пабе наблюдалось задымление. В 13:45 возгорание локализовали.

Со второго этажа здания эвакуировали 20 человек. В самом кафе на момент пожара посетителей не было, в результате происшествия никто не пострадал. В тушении пожара МЧС задействовало десять единиц техники и 30 человек личного состава. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

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