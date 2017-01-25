Двадцать человек эвакуированы из-за пожара в нижегородском пабе «Шустрый шмэль» 25 января
Пожар в пабе «Шустрый шмэль» произошел в центре Нижнего Новгорода 25 января 2017 года. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в
Пожар в пабе «Шустрый шмэль» произошел в центре Нижнего Новгорода 25 января 2017 года. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в
Согласно информации, сообщение о возгорании в здании по адресу ул. Алексеевская, 13, где расположено заведение, поступило в 13:10. На место происшествия были направлены
Со второго этажа здания эвакуировали 20 человек. В самом кафе на момент пожара посетителей не было, в результате происшествия никто не пострадал. В тушении пожара МЧС задействовало десять единиц техники и 30 человек личного состава. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.