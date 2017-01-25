В Екатеринбурге экс-милиционеру грозит пожизненное за армию зомби
Его признали вменяемым.
Его признали вменяемым.
Следователи раскрыли подробности дела в отношении бывшего екатеринбургского милиционера, который обвиняется в убийстве шести человек. Арсена Байрамбекова признали вменяемым, в скором времени он предстанет перед судом.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
В 2014 году Байрамбеков увлекся изучением оккультизма и расправился с четырьмя бомжами. Как требует обряд жертвоприношения, он совершал убийства под молитву ночью в лесу, разводя костер и выкладывая из камней круг.
Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 105 УК РФ, ч.1 ст. 222 УК РФ (убийство двух и более лиц, незаконный оборот оружия). Три
Следует отметить, что до совершения преступлений Байрамбеков год служил в
Ему грозит пожизненное лишение свободы.