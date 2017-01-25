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15:43 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Новосибирец ограбил банк, потратил все деньги и сдался полиции

НОВОСИБИРСК, 25 января, РИФ ФедералПресс. Налетчик на новосибирский банк добровольно сдался полиции после того, как потратил все награбленные деньги. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным ведомства, еще 17 ноября прошлого года мужчина ворвался в офис банка на улице Тюленина и под угрозами заставил работников банка выдать ему крупную сумму денег. «Выручка» налетчика составила 365 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 162 — разбой и объявили мужчину в розыск, разместив видео с камеры видеонаблюдения, которая сняла преступника в момент нападения.

Спустя какое-то время деньги у налетчика кончились и он отравился в полицию сдаваться с повинной. К этому времени его уже искали по всему микрорайону «Родники». Мужчина признался в содеянном и написал явку с повинной.

Грабителем оказался 23-летний и ранее сидевший за хранение наркотиков житель Родников. Мужчина нигде не работал и испытывал материальные трудности, которые толкнули его на преступления. Деньги он потратил на собственные нужды, в его квартире следователи нашли лишь пустую сумку.

Сейчас полиция продолжает расследование уголовного дела и выясняет, куда обвиняемый потратил награбленное.

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