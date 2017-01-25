Новосибирец ограбил банк, потратил все деньги и сдался полиции

По данным ведомства, еще 17 ноября прошлого года мужчина ворвался в офис банка на улице Тюленина и под угрозами заставил работников банка выдать ему крупную сумму денег. «Выручка» налетчика составила 365 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 162 — разбой и объявили мужчину в розыск, разместив видео с камеры видеонаблюдения, которая сняла преступника в момент нападения.

Спустя какое-то время деньги у налетчика кончились и он отравился в полицию сдаваться с повинной. К этому времени его уже искали по всему микрорайону «Родники». Мужчина признался в содеянном и написал явку с повинной.

Грабителем оказался 23-летний и ранее сидевший за хранение наркотиков житель Родников. Мужчина нигде не работал и испытывал материальные трудности, которые толкнули его на преступления. Деньги он потратил на собственные нужды, в его квартире следователи нашли лишь пустую сумку.

Сейчас полиция продолжает расследование уголовного дела и выясняет, куда обвиняемый потратил награбленное.