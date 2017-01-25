Омский Следком проверит роддом, в котором женщина потеряла ребенка

Следственный комитет по Омской области начал проверку случая в одном из городских роддомов, где роженица потеряла ребенка. Женщина обвинила в произошедшем врачей.

Как сообщила «Комсомольская правда в Омске», 31-летняя омичка в конце сентября поступила в роддом № 5 на последней неделе беременности. Ей требовалось кесарево сечение, однако операцию отложили — пациентку поставили в очередь якобы из-за нехватки мест. Ждать пришлось около недели. На шестые сутки женщине стало плохо, появились боли в животе. Врач и акушерка, осматривавшие роженицу, между собой сказали, что в реанимации мест нет. Ее отправили в палату и посоветовали лечь спать.

Женщина уснуть так и не смогла, через несколько часов, ночью, она снова пожаловалась медсестре. Это не помогло.

— Медсестра даже не встала с дивана. Она хотела спать. Сказала мне, чтобы я не шумела и не пугала беременных. А потом еще и начала отчитывать, что я не могу терпеть боль, — рассказала омичка.