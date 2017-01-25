Нижегородок оштрафовали за сбор грибов в Керженском заповеднике

Двух жительниц Нижнего Новгорода оштрафовали за сбор грибов в Керженском заповеднике, сообщает Нижегородский областной суд.

В сентябре нижегородок, приехавших в лес, чтобы собрать грибов, задержали сотрудники заповедника, на территории которого они находились. Женщин обвинили в незаконном сборе и назначили штраф в размере 3 000 рублей каждой. Также с них была взыскана стоимость грибов из расчета 600 рублей за килограмм.

Нижегородки не согласились с постановлениями и обратились в суд с просьбой отменить штраф, заявив, что территория, где их остановили, никак не обозначена. Но суд не согласился с доводами женщин, заявив, что в местах въезда в заповедник установлен стенд с информацией о режиме охраняемой зоны, а также шлагбаум.