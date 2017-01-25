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15:56 (мск), источник: 112.ua

В Тернопольской обл. перевернулся автобус с пассажирами

В Тернопольской области на трассе перевернулся рейсовый микроавтобус Шумск — Тернополь марки Mercedes Sprinter.

Источник: 112.ua

В салоне находилось более 20 пассажиров, среди которых — один ребенок. Об этом сообщает ГУ НП Нацполиции в Тернопольской обл.

В результате ДТП 12 человек обратились в больницу за помощью, один человек попал в реанимацию. У некоторых людей обнаружены переломы.

По словам правоохранителей, автобус в 12:00 выехал из Шумска. 8 км от места отправки автобус начало заносить и бросать из стороны в сторону. Предварительная причина этого — гололед на дороге.

Свидетели говорят, что водитель потерял контроль над автобусом и пытался всячески восстановить управление транспортным средством. Однако сделать это ему не удалось, и автобус перевернулся на обочине.

Как сообщалось, в Киеве пьяный водитель наехал на толпу людей во время оформления ДТП, есть пострадавшие.

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