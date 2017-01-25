В Прикамье осудили многодетную мать, бросившую на морозе малолетних детей

Жительница Чайковского признана виновной в жестоком обращении со своими детьми в возрасте от года до 12 лет. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, мать четверых детей вела асоциальный образ жизни, распивала алкоголь, курила и материлась при детях.

«В квартире, где проживала семья, были антисанитарные условия, из-за долгов было выключено электричество. Детей дама не кормила, не обеспечивала их одеждой и предметами первой необходимости, не гуляла с ними», — сообщили в надзорном органе.

Кроме того установлено, что женщина бросила своих детей без присмотра на морозе.

Суд приговорил многодетную мать к 4 месяцам условного срока с испытательным сроком на полгода. В период расследования детей из семьи изъяли, однако сейчас женщина устроилась на работу, бросила пить. Дети были возвращены в семью.