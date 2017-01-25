В Прикамье осудили многодетную мать, бросившую на морозе малолетних детей
Женщина не кормила своих малышей, курила и пила в их присутствии, не обеспечивала одеждой.
Женщина не кормила своих малышей, курила и пила в их присутствии, не обеспечивала одеждой.
Жительница Чайковского признана виновной в жестоком обращении со своими детьми в возрасте от года до 12 лет. Как сообщает
«В квартире, где проживала семья, были антисанитарные условия,
Кроме того установлено, что женщина бросила своих детей без присмотра на морозе.
Суд приговорил многодетную мать к 4 месяцам условного срока с испытательным сроком на полгода. В период расследования детей из семьи изъяли, однако сейчас женщина устроилась на работу, бросила пить. Дети были возвращены в семью.