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16:11 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский суд начал рассмотрение ходатайства следствия об аресте Антона Шевелева

Следователи попросят отправить главного архитектора Воронежа в СИЗО на 2 месяца.

Источник: РИА "Воронеж"

Ленинский районный суд Воронежа приступил к рассмотрению ходатайства регионального СК об аресте руководителя городского управления главного архитектора Антона Шевелева. Заседание началось в 16 часов в среду, 25 января. Следователи второго отдела по расследованию особо важных дел просят избрать для подозреваемого в получении взятки чиновника меру пресечения в виде заключения под стражу и поместить в СИЗО на два месяца.

В ходатайстве указана дата 23 марта. Антона Шевелева подозревают в получении 500 тыс. рублей — взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ), что относится к особо тяжким преступлениям. Уголовное дело в отношении главного архитектора Воронежа возбудили во вторник, 24 января. По версии следствия, представитель «воронежской организации» передавал деньги Шевелеву лично и переводил на банковскую карту поэтапно «за совершение действий в интересах коммерческого предприятия». В итоге чиновник получил в сумме 500 тыс. рублей с начала 2016 по январь 2017 года.

Компанию, представители которой якобы передавали деньги Шевелеву, следователи не назвали. «КоммерсантЪ-Черноземье» со ссылкой на собственные источники сообщил, что в деле может фигурировать ООО «ПСК “КРОиС”»: Антон Шевелев якобы получил деньги от директора фирмы Руслана Куцева за согласование проекта многоэтажки на набережной Массалитинова в Воронеже. По данным издания, строить дом намеревалось ООО «Шельф», наполовину принадлежащее владельцу компьютерной фирмы «РЕТ», депутату облдумы Владимиру Колыхалину. Колыхалин сообщил «Коммерсанту», что в 2015 году проект многоэтажки прошел все этапы согласований, однако больше года находится в стадии заморозки, и сейчас лишь рассматривается возможность продления разрешения на строительство. Депутат полностью отрицал «криминальные взаимоотношения» с главным архитектором Воронежа.

За день до возбуждения уголовного дела и задержания Антона Шевелева губернатор Воронежской области Алексей Гордеев жестко раскритиковал работу управления главного архитектора. Подовом стало начало строительства кафе рядом с вокзалом «Воронеж-1».

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