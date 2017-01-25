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15:54 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

713 человек пострадали от гололеда в Нижнем Новгороде с начала года

Прокуратура оштрафовала ответственных за очистку дорог в городе.

713 человек обратились в травмпункты Нижнего Новгорода с начала года с травмами, полученными от гололеда, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Ведомство отмечает, что из-за ненадлежащего состояния улично-дорожной сети города наблюдается резкое увеличение травматизма среди населения. Пострадавшие от некачественной уборки дорог получают травмы различной степени тяжести на обледеневших тротуарах. Кроме того, отмечается значительное количество ДТП на скользких улицах.

С начала года за нарушения требований к зимнему содержанию автомобильных дорог и улиц города привлечено к административной ответственности 180 должностных и 22 юридических лица.

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