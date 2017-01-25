713 человек пострадали от гололеда в Нижнем Новгороде с начала года
Прокуратура оштрафовала ответственных за очистку дорог в городе.
Прокуратура оштрафовала ответственных за очистку дорог в городе.
713 человек обратились в травмпункты Нижнего Новгорода с начала года с травмами, полученными от гололеда, сообщает
Ведомство отмечает, что
С начала года за нарушения требований к зимнему содержанию автомобильных дорог и улиц города привлечено к административной ответственности 180 должностных и 22 юридических лица.