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16:29 (мск), источник: ТАСС

Взрывное устройство на Центральном рынке в Иркутске не обнаружено

Ранее сообщалось о поступившем анонимном сообщении о минировании рынка, по информации заявителя, им был обнаружен подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство.

Полиция не обнаружила взрывного устройства в здании Центрального рынка Иркутска, откуда ранее были эвакуированы посетители и торговый персонал, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Информация о наличии взрывного устройства не подтвердилась. Подозрительного предмета не обнаружено», — сказал представитель ведомства.

Ранее в областном главке сообщили о поступившем анонимном сообщении о минировании Центрального рынка. По информации заявителя, им был обнаружен подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство. По данному факту была начата проверка.

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