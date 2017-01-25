Взрывное устройство на Центральном рынке в Иркутске не обнаружено
Ранее сообщалось о поступившем анонимном сообщении о минировании рынка, по информации заявителя, им был обнаружен подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство.
Ранее сообщалось о поступившем анонимном сообщении о минировании рынка, по информации заявителя, им был обнаружен подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство.
Полиция не обнаружила взрывного устройства в здании Центрального рынка Иркутска, откуда ранее были эвакуированы посетители и торговый персонал, сообщили ТАСС в
«Информация о наличии взрывного устройства не подтвердилась. Подозрительного предмета не обнаружено», — сказал представитель ведомства.
Ранее в областном главке сообщили о поступившем анонимном сообщении о минировании Центрального рынка. По информации заявителя, им был обнаружен подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство. По данному факту была начата проверка.