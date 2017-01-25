Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В московском метро запустят «умные» эскалаторы
Любители кофе живут дольше остальных
Порошенко ответил на предложение Трампа, касающееся России
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Стрельба на МКАД: жена экс-партнера Чубайса получила две пули
Известного актера застрелили во время съемок
"Будто балкон упал на голову": Меладзе о беременности Грановской
В Киеве о том, чем США хотят заменить Порошенко
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
СМИ: известная актриса рассказала о насилии в своей семье
СМИ: Алибасов успокаивал Джигурду у Малахова
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
20Трамп стал 45-м президентом США
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
9Крещенские купания
16:26 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинке грозит тюрьма за публикацию видеозаписи с изменой мужа

На интимный ролик пожаловалась любовница мужчины.

Жительнице Челябинска, опубликовавшей в интернете интимный видеоролик об измене своего мужа, грозит наказание тюрьмой или крупным штрафом, об инциденте рассказали в следственном отделе Калининского района города.

К правоохранителям обратилась любовница мужчины. Девушка сообщила, что в свободном доступе посторонними размещена частная видеозапись с её участием. Выяснилось, что «компромат» в телефоне мужа обнаружила супруга, которая таким образом решила отомстить обидчикам. Действия женщины попали под уголовную статью о нарушения неприкосновенности частной жизни. Сейчас решается вопрос о предъявлении челябинке официального обвинения.

Напомним, весной 2016 года суд в Челябинске приговорил к полугоду исправительных работ 27-летнего местного жителя, который разместил в интернете фотографии обнажённой девушки без её согласия.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Календарь праздничных дней в 2017 году
Суд ЕС подтвердил заморозку активов «Алмаз-Антей»
В Китае назвали домыслами размещение ракет на границе с Россией
Госдума приняла во II чтении проект о декриминализации побоев
Шойгу поручил усилить войска на юге России
Греф прокомментировал иск американской компании против Сбербанка
Садовничий назвал МГУ основной «кузницей олигархов» в России
Сечин опроверг использование «мигалки» на незаконных основаниях
Спорт
МЮ и «Челси» готовы выложить €200 млн за футболиста «Реала» В текущем сезоне Бейл провел за «Реал» 16 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи
Авто
Первый кроссовер УАЗ: он может стать таким В Роспатенте зарегистрирован промышленный образец «автомобиля повышенной проходимости», который, как предполагает «Авто Mail.Ru», является одним из вариантов кроссовера УАЗ
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
От Пугачевой до Собчак: все звезды на премьере «Притяжения» В Москве прошла премьера самого громкого и амбициозного российского фильма 2017 года, которую посетили звезды российского кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
На Урале сироту заселили в дом, сделанный из шпал
90% участков без подряда в Подмосковье признали неликвидом
В московском метро запустят «умные» эскалаторы
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь