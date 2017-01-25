Челябинке грозит тюрьма за публикацию видеозаписи с изменой мужа

Жительнице Челябинска, опубликовавшей в интернете интимный видеоролик об измене своего мужа, грозит наказание тюрьмой или крупным штрафом, об инциденте рассказали в следственном отделе Калининского района города.

К правоохранителям обратилась любовница мужчины. Девушка сообщила, что в свободном доступе посторонними размещена частная видеозапись с её участием. Выяснилось, что «компромат» в телефоне мужа обнаружила супруга, которая таким образом решила отомстить обидчикам. Действия женщины попали под уголовную статью о нарушения неприкосновенности частной жизни. Сейчас решается вопрос о предъявлении челябинке официального обвинения.

Напомним, весной 2016 года суд в Челябинске приговорил к полугоду исправительных работ 27-летнего местного жителя, который разместил в интернете фотографии обнажённой девушки без её согласия.