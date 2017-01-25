Жительница Воронежа ответит в суде за поджог квартиры из ревности
Силовики передали в суд уголовное дело 45-летней жительницы Воронежа, обвиняемой в поджоге квартиры в доме на улице Владимира Невского, сообщила
Силовики передали в суд уголовное дело 45-летней жительницы Воронежа, обвиняемой в поджоге квартиры в доме на улице Владимира Невского, сообщила
Мотивом к преступлению стала ревность — горожанке не понравилось, что ее бывший муж проживает с новой возлюбленной.
По данным ведомства, инцидент произошел в апреле 2016 года. У горожанки оказались ключи от квартиры женщины, в которой проживает ее
Оперативникам удалось установить личность злоумышленницы благодаря записям с камер видеонаблюдения, смонтированным на соседнем доме.
Силовики возбудили и расследовали уголовное дело за умышленное повреждение имущества путем поджога (ч. 2 ст. 162 УК РФ) и за кражу с причинением значительного ущерба (ч. 2 ст. 158 УК РФ), которую она объяснила тем, что планшет был куплен на ее деньги.
Дело рассмотрит Коминтерновский райсуд.