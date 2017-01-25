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16:16 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Жительница Воронежа ответит в суде за поджог квартиры из ревности

Силовики передали в суд уголовное дело 45-летней жительницы Воронежа, обвиняемой в поджоге квартиры в доме на улице Владимира Невского, сообщила пресс-служба прокуратура в среду, 25 января.

Мотивом к преступлению стала ревность — горожанке не понравилось, что ее бывший муж проживает с новой возлюбленной.

По данным ведомства, инцидент произошел в апреле 2016 года. У горожанки оказались ключи от квартиры женщины, в которой проживает ее экс-супруг. Когда сожители были в отъезде, она пришла к ним домой, украла планшет и другие личные вещи экс-супруга, разлила на ковре легковоспламеняющуюся жидкость для снятия лака, подожгла ее и ушла. Ущерб составил 162 тыс. рублей.

Оперативникам удалось установить личность злоумышленницы благодаря записям с камер видеонаблюдения, смонтированным на соседнем доме.

Силовики возбудили и расследовали уголовное дело за умышленное повреждение имущества путем поджога (ч. 2 ст. 162 УК РФ) и за кражу с причинением значительного ущерба (ч. 2 ст. 158 УК РФ), которую она объяснила тем, что планшет был куплен на ее деньги.

Дело рассмотрит Коминтерновский райсуд.

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