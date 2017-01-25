Hurriyet: семерых россиян судят в Турции по обвинению в подготовке терактов

АНКАРА, 25 января. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Девять человек, включая семерых граждан РФ, предстали перед судом по обвинению в причастности к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), а также в подготовке терактов на территории Турции. Об этом сообщила газета Hurriyet.

По ее данным, подозреваемые планировали совершить атаки в июне 2016 года, но были схвачены турецкими спецслужбами. Им грозит до 15 лет лишения свободы.