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17:31 (мск), источник: ТАСС

Hurriyet: семерых россиян судят в Турции по обвинению в подготовке терактов

Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы. Генконсул РФ в Стамбуле заявил, что турецкие власти не информировали российских дипломатов о суде.

Источник: AP 2016

АНКАРА, 25 января. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Девять человек, включая семерых граждан РФ, предстали перед судом по обвинению в причастности к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), а также в подготовке терактов на территории Турции. Об этом сообщила газета Hurriyet.

По ее данным, подозреваемые планировали совершить атаки в июне 2016 года, но были схвачены турецкими спецслужбами. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Согласно обвинительному заключению, теракты планировалось совершить с помощью моделей самолетов, способных перевозить до 50 кг взрывчатки, которая была переправлена в Стамбул из провинции Шанлыурфа на границе с Сирией.

Издание отмечает, что на скамье подсудимых находятся Зелимхан Цайсаев, Аза Бепджахоба, Зукра Борчашвили, Салман Дакаев, Киури Хацаев, Бекхам Алимханов, Хассан Орстхо, Фуат Гюнеш и Фатьма Алтынташ.

Как сообщил корреспонденту ТАСС генконсул РФ в Стамбуле Андрей Подъелышев, турецкие власти не информировали российских дипломатов о суде над семью россиянами.

Мы сами узнали об этом сегодня из прессы. Соответственно, наши дипломаты не участвуют в этом процессе.
Андрей ПодъелышевГенконсул РФ в Стамбуле
Комментарии
5
эльшат мехтиев
Да это не наши россияне!))
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Евгений Сорокин
Читая эти фамилии,я не против.И дипломаты руки умыли.Пусть турки потешатся.
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the monster of designing
В своем лице они все население Кавказа не представляют. Я на 100% уверен, что они конченные люди (если правда в чем их обвиняют).
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