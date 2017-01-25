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16:22 (мск), источник: УралПолит.ру

Суд арестовал земли под строительство поселка «Бухта Квинс»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января, ИА УралПолит.Ru. Верх-Исетский суд Екатеринбурга наложил арест на земельный участок, использовавшийся для строительства коттеджного поселка «Бухта Квинс».

Источник: УралПолит.ру

Как предает корреспондент «УралПолит.Ru», об этом ходатайствовало следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области.

Кроме того, выплаты, обещанные пайщикам коттеджного поселка, так и не производились.

«Никаких выплат пока нет, несмотря на то что Александр Новиков в пятницу заявил о готовности выдать деньги. В пятницу, 20 января, сообщалось о том, что выплаты были произведены трем пайщикам. Однако выплаты должны проходить через меня, председателя кооператива, я должна поставить соответствующие подписи, но я подписи нигде не ставила, поэтому не знаю, выдавали ли деньги на самом деле», — приводит ТАСС слова председателя кооператива Зили Булатовой.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», бард Александр Новиков и его партнер, бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и обмане пайщиков коттеджного поселка «Бухта Квинс». Ущерб, причиненный их действиями, оценивается в 36 миллионов рублей. Во время пресс-конференции 19 января Новиков заявил, что готов вернуть деньги всем пайщикам, которые вложили деньги в строительство поселка.

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