Суд арестовал земли под строительство поселка «Бухта Квинс»
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января, ИА УралПолит.Ru.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января, ИА УралПолит.Ru.
Как предает корреспондент «УралПолит.Ru», об этом ходатайствовало следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области.
Кроме того, выплаты, обещанные пайщикам коттеджного поселка, так и не производились.
«Никаких выплат пока нет, несмотря на то что Александр Новиков в пятницу заявил о готовности выдать деньги. В пятницу, 20 января, сообщалось о том, что выплаты были произведены трем пайщикам. Однако выплаты должны проходить через меня, председателя кооператива, я должна поставить соответствующие подписи, но я подписи нигде не ставила, поэтому не знаю, выдавали ли деньги на самом деле», — приводит ТАСС слова председателя кооператива Зили Булатовой.
Как ранее писал «УралПолит.Ru», бард Александр Новиков и его партнер, бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и обмане пайщиков коттеджного поселка «Бухта Квинс». Ущерб, причиненный их действиями, оценивается в 36 миллионов рублей. Во время