Средняя сумма взятки в Подмосковье в 2016 году превысила 1 млн рублей

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Средняя сумма взятки должностному лицу в Подмосковье в 2016 году выросла в 3,5 раза и превысила 1 миллион рублей. Об этом сообщил заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области Александр Бутковский.

«Средняя сумма взятки за прошлый год возросла в 3,5 раза и составила свыше 1 миллиона рублей», — сказал он на круглом столе в Мособлдуме.

По его словам, в 2016 году на территории Московской области выявлено 76 случаев получения взятки различными должностными лицами и 16 фактов посредничества взяточничеству.

Всего, сообщил Бутковский, в прошлом году в регионе было зафиксировали 337 должностных преступлений, более 250 человек привлечены к уголовной ответственности.