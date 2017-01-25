Средняя сумма взятки в Подмосковье в 2016 году превысила 1 млн рублей
На территории Московской области в прошлом году выявлено 76 случаев получения взятки должностными лицами.
На территории Московской области в прошлом году выявлено 76 случаев получения взятки должностными лицами.
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Средняя сумма взятки должностному лицу в Подмосковье в 2016 году выросла в 3,5 раза и превысила 1 миллион рублей. Об этом сообщил заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области Александр Бутковский.
«Средняя сумма взятки за прошлый год возросла в 3,5 раза и составила свыше 1 миллиона рублей», — сказал он на круглом столе в Мособлдуме.
По его словам, в 2016 году на территории Московской области выявлено 76 случаев получения взятки различными должностными лицами и 16 фактов посредничества взяточничеству.
Всего, сообщил Бутковский, в прошлом году в регионе было зафиксировали 337 должностных преступлений, более 250 человек привлечены к уголовной ответственности.