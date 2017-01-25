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17:28 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Дело о попытке мошенничества с автостраховкой завели в Ростове

Уголовное дело по факту попытки мошенничества с автостраховкой возбуждено в Ростове, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Источник: Аргументы и факты

Дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ (покушение на мошенничество) завели на двоих мужчин и женщину.

Как установили правоохранители, подозреваемые предоставили в страховую компанию документы о якобы произошедшем в середине января в Ростове ДТП с участием автомобиля «Субару», принадлежащего одному из них и ВАЗ-2107, за рулем которого находилась женщина. По словам обратившихся к страховщикам, иномаркой управлял знакомый ее владельца.

Хозяин «Субару» хотел получить страховое возмещение на ремонт машины, у которой были повреждены крыло и дверь. Однако в результате проведенного полицией трасологического исследования установлено, что эти повреждения иномарка получила не при столкновении с «семеркой».

В настоящее время подозреваемые в попытке мошенничества находятся под подпиской о невыезде.

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