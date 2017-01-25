Судебного пристава задержали в торговом центре на севере Петербурга
В отношении сотрудника УФССП возбуждено дело по статье «получение взятки».
В отношении сотрудника УФССП возбуждено дело по статье «получение взятки».
Как сообщает
По версии следствия, за указанную сумму он обещал снять ограничение права на выезд за рубеж с должника.
Следователем Приморского района ГСУ СК России по
В связи с возбуждением уголовного дела указанный сотрудник был уволен с государственной службы в связи с утратой доверия.