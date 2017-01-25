В смерти астанинского школьника установлена вина его одноклассника

В отсутствии учителя во время урока в классе произошла ссора между учениками. Во время ссоры один из восьмиклассников нанес несколько ударов другому, от которых тот потерял сознание и впоследствии скончался.

30 ноября 2016 года в средней школе № 59 города Астаны произошло трагическое событие.

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«В ходе досудебного расследования проведен весь комплекс следственных действий и необходимых судебных экспертиз. В смерти Темирулана Диханбаева следствием установлена вина школьника, нанесшего удары. Вместе с тем, согласно законодательства уголовной ответственности за совершение тяжкого правонарушения подлежит лицо, достигшее ко времени совершения уголовного правонарушения 14-летнего возраста», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Так как на момент совершения правонарушения подозреваемый не достиг этого возраста, досудебное расследование в отношении него будет прекращено.

«Одновременно в ходе расследования проводятся следственные мероприятия, направленные на установление вины педагогов и медицинских работников», — прокомментировал директор департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев.