Полицейский подозревается в получении взятки в размере 350 тысяч рублей

Сотрудник УМВД России по Выборгскому району подозревается в получении взятка в размере 350 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального Главка.

По предварительной информации, за денежное вознаграждение мужчина обещал помощь в переквалифицировании обвинения в совершении преступления. Полицейский был задержан 24 января.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки». Подозреваемый задержан по статье 91 УПК РФ.

В настоящее время по факту случившегося проводится служебная проверка.