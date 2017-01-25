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18:17 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Полицейский подозревается в получении взятки в размере 350 тысяч рублей

В настоящее время по факту случившегося проводится служебная проверка.

Источник: Reuters

Сотрудник УМВД России по Выборгскому району подозревается в получении взятка в размере 350 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального Главка.

По предварительной информации, за денежное вознаграждение мужчина обещал помощь в переквалифицировании обвинения в совершении преступления. Полицейский был задержан 24 января.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки». Подозреваемый задержан по статье 91 УПК РФ.

В настоящее время по факту случившегося проводится служебная проверка.

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