Полицейский подозревается в получении взятки в размере 350 тысяч рублей
В настоящее время по факту случившегося проводится служебная проверка.
В настоящее время по факту случившегося проводится служебная проверка.
Сотрудник УМВД России по Выборгскому району подозревается в получении взятка в размере 350 тысяч рублей, сообщает
По предварительной информации, за денежное вознаграждение мужчина обещал помощь в переквалифицировании обвинения в совершении преступления. Полицейский был задержан 24 января.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки». Подозреваемый задержан по статье 91 УПК РФ.
В настоящее время по факту случившегося проводится служебная проверка.