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17:22 (мск), источник: Интерфакс

Адвокат Полозов отпущен после допроса в управлении ФСБ в Крыму по делу замглавы меджлиса

25 января. Interfax-Russia.ru — Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России отпустили адвоката Николая Полозова, допросив его по делу заместителя главы меджлиса крымско-татарского народа (организация запрещена в РФ) Ильми Умерова, сообщил «Интерфаксу» сам Н. Полозов.

«Я только что вышел из здания управления ФСБ в Симферополе. Следователи ФСБ два часа пытались задавить вопросы под видеозапись об оказании юридической помощи по делу И. Умерова, что является адвокатской тайной», — сказал собеседник агентства.

Он расценивает свое задержание как попытку похищения.

Н. Полозов утверждает, что его «схватили три человека среди бела дня на улице, затолкали в машину, один из них позднее показал удостоверения следователя ФСБ». «По данному факту я буду общаться в федеральную адвокатскую палату России, к уполномоченному по правам человека, буду решать этот вопрос в судебном порядке», — отметил Н. Полозов.

В то же время он добавил, что не собирается в ближайшее время покидать полуостров.

«На сегодня у меня было назначено заседание по делу Ахтема Чийгоза. Другой адвокат уведомил суд о моем отсутствии, и я буду присутствовать на следующем заседании», — добавил Н. Полозов.

Ранее в среду его коллега Марк Фейгин сообщил «Интерфаксу», что Н. Полозова задержали сотрудники ФСБ РФ.

«Н. Полозов был задержан сегодня сотрудниками ФСБ в Симферополе для принудительной доставки в управление, где проводится его допрос по делу Умерова», — сказал он.

Позже другой коллега Н. Полозова Эдем Семедляев сообщил «Интерфаксу», что «Николай вышел из здания ФСБ и отправился в Верховный суд Крыма, который рассматривает дело Чийгоза (еще одного замглавы меджлиса — ИФ)».

«Не знаю, пойдет или нет он на заседание, но там очень много людей ждут его и беспокоятся», — сказал Э. Семедляев.

По данным крымского адвоката, Н. Полозов отказался отвечать на вопросы следователя ФСБ о своем подзащитном.

«Он молчал. Его пытались записать на видеокамеру, но он написал на листе А4, что он молчит на основании федерального закона и махал этим листочком», — сказал Э. Семедляев.

Управление ФСБ по республике Крым отказалось комментировать «Интерфаксу» ситуацию.

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