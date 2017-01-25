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17:45 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Суд отправил главного архитектора Воронежа под домашний арест на 2 месяца

По версии следствия, Антон Шевелев с начала 2016 по январь 2017 года получал деньги от представителя «воронежской организации».

Ленинский райсуд Воронежа отправил под домашний арест руководителя городского управления главного архитектора Антона Шевелева. Заседание по мере пресечения чиновнику, обвиняемому в получении взяток, состоялось в среду, 25 января. Следствие просило о домашнем аресте для Шевелева на два месяца. Меру пресечения для главного архитектора Воронежа избрали до 23 марта.

По версии следствия, Антон Шевелев с начала 2016 по январь 2017 года получал деньги от представителя «воронежской организации». Деньги чиновнику перечисляли поэтапно — наличными и банковскую карту, в общей сложности бизнесмены передали ему 500 тыс. рублей за «совершение действий в интересах коммерческого предприятия». Сотрудники Следственного комитета квалифицировали действия Шевелева как получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Компанию, представители которой якобы передавали деньги чиновнику, следствие не называет. «КоммерсантЪ-Черноземье» со ссылкой на собственные источники сообщил, что в деле может фигурировать ООО «ПСК “КРОиС”»: Антон Шевелев якобы получил от директора фирмы Руслана Куцева за согласование проекта многоэтажки на набережной Массалитинова в Воронеже. По данным издания, строить дом намеревалось ООО «Шельф», наполовину принадлежащее владельцу компьютерной фирмы «РЕТ», депутату облдумы Владимиру Колыхалину. Колыхалин сообщил «Коммерсанту», что в 2015 году проект многоэтажки прошел все этапы согласований, однако больше года находится в стадии заморозки, и сейчас лишь рассматривается возможность продления разрешения на строительство. Депутат полностью отрицал «криминальные взаимоотношения» с главным архитектором Воронежа.

За день до возбуждения уголовного дела и задержания Антона Шевелева губернатор Воронежской области Алексей Гордеев жестко раскритиковал работу управления главного архитектора. Подовом стало строительство кафе рядом с вокзалом «Воронеж-1».

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