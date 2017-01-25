Суд отправил главного архитектора Воронежа под домашний арест на 2 месяца

Ленинский райсуд Воронежа отправил под домашний арест руководителя городского управления главного архитектора Антона Шевелева. Заседание по мере пресечения чиновнику, обвиняемому в получении взяток, состоялось в среду, 25 января. Следствие просило о домашнем аресте для Шевелева на два месяца. Меру пресечения для главного архитектора Воронежа избрали до 23 марта.

По версии следствия, Антон Шевелев с начала 2016 по январь 2017 года получал деньги от представителя «воронежской организации». Деньги чиновнику перечисляли поэтапно — наличными и банковскую карту, в общей сложности бизнесмены передали ему 500 тыс. рублей за «совершение действий в интересах коммерческого предприятия». Сотрудники Следственного комитета квалифицировали действия Шевелева как получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Компанию, представители которой якобы передавали деньги чиновнику, следствие не называет. «КоммерсантЪ-Черноземье» со ссылкой на собственные источники сообщил, что в деле может фигурировать ООО «ПСК “КРОиС”»: Антон Шевелев якобы получил от директора фирмы Руслана Куцева за согласование проекта многоэтажки на набережной Массалитинова в Воронеже. По данным издания, строить дом намеревалось ООО «Шельф», наполовину принадлежащее владельцу компьютерной фирмы «РЕТ», депутату облдумы Владимиру Колыхалину. Колыхалин сообщил «Коммерсанту», что в 2015 году проект многоэтажки прошел все этапы согласований, однако больше года находится в стадии заморозки, и сейчас лишь рассматривается возможность продления разрешения на строительство. Депутат полностью отрицал «криминальные взаимоотношения» с главным архитектором Воронежа.

За день до возбуждения уголовного дела и задержания Антона Шевелева губернатор Воронежской области Алексей Гордеев жестко раскритиковал работу управления главного архитектора. Подовом стало строительство кафе рядом с вокзалом «Воронеж-1».