В Петербурге число убийств снизилось до уровня 1980 года
По статистике следственного комитета, в Петербурге стали меньше убивать людей. Но эксперты призывают не доверять слепо статистике.
По статистике следственного комитета, в Петербурге стали меньше убивать людей. Но эксперты призывают не доверять слепо статистике.
Как сообщает
Высок и уровень раскрываемости — 90%.
Действительно, криминального насилия стало меньше, однако радоваться преждевременно, считает профессор кафедры уголовного права и криминологии Московского института МВД Сергей Максимов. «Нужно правильно считать, — замечает он. — Было бы справедливо рядом с убийствами показывать количество фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего (ст. 111 ч. 4 УК РФ). Отличить убийство от умышленного причинения тяжкого вреда бывает очень сложно, это зависит от доказательства умысла. Ну и конечно, рядом со статистикой убийств должна находиться статистика по без вести пропавшим, их у нас очень много».
По мнению профессора, уровень криминального насилия все же действительно снизился, и это связано в первую очередь с