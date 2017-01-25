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18:15 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге число убийств снизилось до уровня 1980 года

По статистике следственного комитета, в Петербурге стали меньше убивать людей. Но эксперты призывают не доверять слепо статистике.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК по Петербургу, в ведомстве подвели итоги работы за 2016 год. Количество убийств в северной столице в 2016 году было зафиксировано всего 205. Столь низкий уровень в последний раз был зафиксирован в 1980 году. Для примера, в 1994 году в городе были убиты 989 человек.

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Высок и уровень раскрываемости — 90%.

Действительно, криминального насилия стало меньше, однако радоваться преждевременно, считает профессор кафедры уголовного права и криминологии Московского института МВД Сергей Максимов. «Нужно правильно считать, — замечает он. — Было бы справедливо рядом с убийствами показывать количество фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего (ст. 111 ч. 4 УК РФ). Отличить убийство от умышленного причинения тяжкого вреда бывает очень сложно, это зависит от доказательства умысла. Ну и конечно, рядом со статистикой убийств должна находиться статистика по без вести пропавшим, их у нас очень много».

По мнению профессора, уровень криминального насилия все же действительно снизился, и это связано в первую очередь с социально-экономической стабильностью в стране. Кроме того, улучшилась работа правоохранительных органов и как результат стало значительно меньше убийств из хулиганских побуждений, в основе которых лежит ощущение безнаказанности.

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