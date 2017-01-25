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19:46 (мск), источник: Обозреватель

В Киеве на скользкой дороге перевернулась фура. Опубликованы фото и видео

Авария произошла на эстакаде.

В Киеве произошло масштабно дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовиков.

Авария случилась в среду, 25 января, около 15:00 на пересечении улицы Заболотного и Надднепрянского шоссе (на эстакаде).

Водитель фуры рассказал «Обозревателю», что во время совершения поворота заехал на лед, в результате чего грузовик перевернулся. Падая, многотонный грузовик зацепил «Газель», ехавшую спереди.

Невероятно, но никто из водителей не пострадал, при том, что фура едва не обрушилась на кабину «Газели».

Ранее «Обозреватель» сообщал, что утром 25 января в Киеве произошло казусное ДТП с участием двух фур и легковушки.

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