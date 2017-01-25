В Алматы из-за столкновения троллейбуса и автобуса заблокировался проезд по проспекту Абая

По проспекту Абая в Алматы в западном направлении, между улицами Байтурсынова и Шарипова столкнулись автобус № 118 и троллейбус № 5, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как рассказали очевидцы, столкнувшийся общественный транспорт занял две полосы проезжей части. По данным очевидца, во время ДТП троллейбус повредил электрические провода, в результате чего на третьей полосе «застрял» еще один троллейбус. Таким образом на какое-то время оказалось заблокировано движение в западном направлении по проспекту Абая.

Ранее сообщалось, что на этом же промежутке дороги, но только в восточном направлении произошло другое ДТП с участием общественного транспорта. Как рассказали очевидцы, автобус № 120 врезался в фонарный столб после столкновения с легковушкой.