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18:12 (мск), источник: Водитель Петербурга

Драка водителей из-за нарушения ПДД переросла в поножовщину

В Красносельском районе Петербурга конфликт между водителями закончился поножовщиной. Ранен один человек.

В Красносельском районе Петербурга конфликт между водителями закончился поножовщиной. Ранен один человек.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сестра одного из участников конфликта, 25 января около 8:10 — 8:20 на Красносельском шоссе, перед перекрестком с Аннинским шоссе, произошел конфликт между водителями автомобилей Toyota RAV4 и KIA Sportage. Ссора произошла из-за нарушения ПДД, и в ходе драки один из участников применил нож, сообщает «Фонтанка».

По информации издания, потерпевший был ранен в руку. Он был доставлен в Институт имени Вредена. Второго участника разыскивают.

В ГУ МВД изданию подтвердили, что была драка, но официальные детали пока не сообщаются.

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