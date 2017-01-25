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18:11 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже кроссовер на «зебре» сбил 6-летнего мальчика

Ребенка госпитализировали в областную детскую клиническую больницу № 2, медики диагностировали сотрясение головного мозга.

Водитель Suzuki Grand Vitara сбил шестилетнего мальчика у дома № 27 по улице Морозова в 13:00 среды, 25 января. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в городском батальоне ДПС.

По данным автоинспекторов, за рулем кроссовера находился 65-летний воронежец, автомобилист двигался по улице Тимирязева со стороны Ломоносова по направлению к Дарвина. По предварительным данным, ребенок переходил дорогу без сопровождения взрослых.

После ДТП ребенка госпитализировали в областную детскую клиническую больницу № 2, медики диагностировали сотрясение головного мозга.

Автоинспекторы порекомендовали родителям сопровождать детей при переходе через дорогу, а если такой возможности нет, проинструктировать перед тем, как ребенок выйдет из дома. Полицейские также попросили автомобилистов учитывать погодные условия и соблюдать соответствующую скорость. Приближаясь к пешеходному переходу, необходимо замедлить ход автомобиля и пропустить пешеходов, если они вступили на «зебру». Важно помнить, что в гололед и снег тормозной путь транспорта увеличивается, и водитель не сумеет незамедлительно отреагировать на внезапно появившегося на дороге пешехода.

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