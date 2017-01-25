Число жертв нападения на отель в Могадишо возросло до 28 человек

Ранее сообщалось о 14 погибших. Утром в среду в ворота отеля Dayah врезался заминированный автомобиль. Вслед за первым взрывом последовал еще один, после чего боевики проникли внутрь, началась стрельба.

«Число зафиксированных нами сегодня жертв составляет 28 человек, 43 получили ранения. Это те данные, которые подтвердили сотрудники наших групп, однако были и другие кареты скорой помощи, которые увозили пострадавших, но я не знаю как много», — цитирует агентство главу скорой помощи Абукадира Адбирахмаа Адема.

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