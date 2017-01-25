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19:14 (мск), источник: РИА Новости

Число жертв нападения на отель в Могадишо возросло до 28 человек

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Число жертв нападения боевиков группировки «Аш-Шабаб» на отель в столице Сомали Могадишо возросло до 28 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на медиков.

Ранее сообщалось о 14 погибших. Утром в среду в ворота отеля Dayah врезался заминированный автомобиль. Вслед за первым взрывом последовал еще один, после чего боевики проникли внутрь, началась стрельба.

«Число зафиксированных нами сегодня жертв составляет 28 человек, 43 получили ранения. Это те данные, которые подтвердили сотрудники наших групп, однако были и другие кареты скорой помощи, которые увозили пострадавших, но я не знаю как много», — цитирует агентство главу скорой помощи Абукадира Адбирахмаа Адема.

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Отель Dayah расположен неподалеку от здания сомалийского парламента. Его постояльцами часто становятся политики, представители органов власти и предприниматели.

«Аш-Шабаб», имеющая тесные связи с международной террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в РФ), базируется в Сомали.

«Аш-Шабаб» ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году.

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