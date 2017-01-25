В Уфе следком разберется в истории с ребенком, которого забыли в лифте

Напомним, вчера телеканал «Вся Уфа» показал сюжет, подготовленный по сообщению консьержки одного из высотных домов. Возмущенная женщина рассказала о том, что стала свидетельницей ситуации, когда воспитательница детсада, вернувшаяся с детьми с прогулки, вывела их из лифта, но забыла двухлетнего ребенка в закрывшемся лифте. Вернулись воспитатели за малышом только после т ого, как консьержка сообщила ей о забытом ребенке по телефону.

Директор детсада сегодня в телефонном разговоре сообщила, что не видит в этом инциденте никакого нарушения.

Тем не менее следком намерен провести проверку информации, изложенной в публикациях СМИ и по ее результатам делать выводы на предмет наличия нарушений в действиях сотрудников детского сада.