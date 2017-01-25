В Москве задержали крупную банду грабителей из Молдовы
Десять граждан Молдовы задержали в Москве. Это члены преступной группировки, грабившей богатые дома в российской столице и Подмосковье.
Десять граждан Молдовы задержали в Москве. Это члены преступной группировки, грабившей богатые дома в российской столице и Подмосковье.
Жертв преступники выбирали в социальных сетях.
«Они крали особо ценные вещи — предметы роскоши, коллекции марок, монет, изделия из золота и других драгоценных металлов, документы, оружие. Стоимость награбленного уточняется. В Молдову все это ввезли контрабандой», — сказал прокурор Лилиан Бакалым.
Часть украденного нашли при обысках в домах подозреваемых. Все члены группировки — ранее судимые. Грозит им до 15-ти лет тюрьмы. Задержали их по итогам совместной операции молдавских и российских силовиков.