В Москве задержали крупную банду грабителей из Молдовы

Жертв преступники выбирали в социальных сетях.

«Они крали особо ценные вещи — предметы роскоши, коллекции марок, монет, изделия из золота и других драгоценных металлов, документы, оружие. Стоимость награбленного уточняется. В Молдову все это ввезли контрабандой», — сказал прокурор Лилиан Бакалым.

Часть украденного нашли при обысках в домах подозреваемых. Все члены группировки — ранее судимые. Грозит им до 15-ти лет тюрьмы. Задержали их по итогам совместной операции молдавских и российских силовиков.