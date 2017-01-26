В Воронеже владелец гостиничного бизнеса попался на неуплате 45 млн рублей налогов

В Воронеже руководство компании, занимающейся гостиничным бизнесом, попалось на неуплате налогов на 45 млн рублей, сообщила пресс-служба управления МВД по региону в среду, 25 января. Следователи на основании материалов полиции возбудили уголовное дело.

По данным пресс-службы регионального управления СКР, с 1 октября 2014-го по 20 марта 2015 года директор и другие сотрудники компании не перечислили в бюджет страны налог на добавленную стоимость за четвертый квартал 2014 года в сумме 45 млн рублей. Эти деньги бизнесмены использовали для расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, дебиторами и кредиторами, для расчетов по кредитам, тем самым «создавая у окружающих видимость положительных результатов деятельности общества и его платежеспособности».

После возбуждения уголовного дела, на первоначальном этапе расследования, руководство компании уже уплатило налоги на 20 млн рублей. Силовики продолжают работу по возмещению ущерба бюджету страны в полном объеме.

За неуплату налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.1 УК РФ) руководству грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до 6 лет.