В Воронеже владелец гостиничного бизнеса попался на неуплате 45 млн рублей налогов
Руководство компании попало под следствие.
Руководство компании попало под следствие.
В Воронеже руководство компании, занимающейся гостиничным бизнесом, попалось на неуплате налогов на 45 млн рублей, сообщила
По данным
После возбуждения уголовного дела, на первоначальном этапе расследования, руководство компании уже уплатило налоги на 20 млн рублей. Силовики продолжают работу по возмещению ущерба бюджету страны в полном объеме.
За неуплату налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.1 УК РФ) руководству грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до 6 лет.