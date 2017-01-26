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10:30 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Сотрудник колонии отправится в тюрьму за взятку и наркотики

Злоумышленник осужден за передачу телефонов заключенному за взятку и покупку наркотиков.

Сотрудник исправительной колонии отправится в тюрьму за получение взятку и покупку наркотиков, сообщает Нижегородский областной суд.

Злоумышленник договорился с заключенным о том, что за 27 500 рублей передаст ему сотовые телефоны. Кроме того, оперуполномоченный через интернет заказал наркотик в крупном размере, после чего был задержан сотрудниками полиции.

На него завели уголовные дела по ч.3 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки» и по ч.2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере». Обвиняемому назначено пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в 1 100 000 рублей.

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