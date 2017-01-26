Спасатели тушили пассажирский поезд Минск — Адлер
ЧП произошло в среду днем на железнодорожной станции Колядичи.
ЧП произошло в среду днем на железнодорожной станции Колядичи.
МИНСК, 25 янв — Sputnik. Спасатели ликвидировали последствия возгорания в машинном отделении пассажирского поезда Минск — Адлер, сообщили в Минском областном управлении МЧС.
Пожар в машинном отделении поезда был оперативно ликвидировано. По предварительным данным, он произошел
Огонь повредил моторный отсек и кузов тепловоза. Пострадавших нет.
Задержка поезда, по информации БЖД, составила полтора часа. Кроме того, ЧП повлияло на движение четырех составов городских линий. В настоящее время на участке все работает в штатном режиме.
БЖД принесло пассажирам свои извинения.