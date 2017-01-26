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01:03 (мск), источник: Sputnik.by

Спасатели тушили пассажирский поезд Минск — Адлер

ЧП произошло в среду днем на железнодорожной станции Колядичи.

Источник: Reuters

МИНСК, 25 янв — Sputnik. Спасатели ликвидировали последствия возгорания в машинном отделении пассажирского поезда Минск — Адлер, сообщили в Минском областном управлении МЧС.

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Пожар в машинном отделении поезда был оперативно ликвидировано. По предварительным данным, он произошел из-за возгорания дизельного двигателя, однако точную причину инцидента предстоит выяснить специальной комиссии.

Огонь повредил моторный отсек и кузов тепловоза. Пострадавших нет.

Задержка поезда, по информации БЖД, составила полтора часа. Кроме того, ЧП повлияло на движение четырех составов городских линий. В настоящее время на участке все работает в штатном режиме.

БЖД принесло пассажирам свои извинения.

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