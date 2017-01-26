Спасатели тушили пассажирский поезд Минск — Адлер

Пожар в машинном отделении поезда был оперативно ликвидировано. По предварительным данным, он произошел из-за возгорания дизельного двигателя, однако точную причину инцидента предстоит выяснить специальной комиссии.

Огонь повредил моторный отсек и кузов тепловоза. Пострадавших нет.

Задержка поезда, по информации БЖД, составила полтора часа. Кроме того, ЧП повлияло на движение четырех составов городских линий. В настоящее время на участке все работает в штатном режиме.

БЖД принесло пассажирам свои извинения.