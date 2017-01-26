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10:07 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Водитель без прав пытался сбежать от полицейских

Пока инспекторы ДПС изучали страховку и техпаспорт, парень решил скрыться на своей легковушке. Но вскоре его постигла еще одна неудача: он попал в аварию.

В Армавире в отношении 24-летнего приезжего из ближнего зарубежья составлен административный протокол о правонарушении. Отечественную легковушку молодого человека остановили на одной из улиц города. Пока инспекторы ДПС изучали страховку и техпаспорт, парень решил сбежать. Он сел в машину и уехал. Но ему не удалось скрыться далеко, вскоре нарушить порядка попал в аварию и тут же поспешил скрыться с места ДТП.

Стражам порядка удалось установить личность мужчины и его место проживания. В отделе полиции молодой человек признался, что сел за руль своего авто без водительских прав. При этом срок полиса автострахования у него давно истек.

Парня задержали в административном порядке. За правонарушение ему грозит арест до 15 суток и штраф, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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