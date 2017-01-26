Напавших на участников пикета в Калининграде мужчин арестовали на трое суток

«За нарушения общественного порядка суд вынес им наказание в виде административного ареста на трое суток», — отметили в пресс-службе.

Напомним, в среду утром возле памятного знака «Землякам-космонавтам» на улице Леонова несколько мужчин напали на участников согласованного пикета против земельной политики администрации Балтийска и облили их холодной водой. За нападение полиция задержала двоих нападавших.