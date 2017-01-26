Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чем хороша мелкая керамическая плитка?
Любители кофе живут дольше остальных
В Хабаровске мужчина признался в убийстве своей семьи
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
Какой вы студент?Пройдите забавный тест, результаты которого напомнят, кем вы были в студенческие годы - ботаником или душой группы
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Похититель девочки в Оренбурге оказался серийным маньяком
Женщина умерла ,потому что ее приняли за пьяную
"Будто балкон упал на голову": Меладзе о беременности Грановской
В Киеве о том, чем США хотят заменить Порошенко
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Алибасову пришлось утихомиривать Джигурду у Малахова - СМИ
"Я терпела": экс-жена Джигарханяна о разводе - СМИ
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
16Femen объявили о распаде движения
14События недели в фотографиях
9Крещенские купания
20Трамп стал 45-м президентом США
10:05 (мск), источник: Новый Калининград

Напавших на участников пикета в Калининграде мужчин арестовали на трое суток

Двоих мужчин, напавших на участников согласованного пикета в областном центре, арестовали на трое суток. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в среду сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«За нарушения общественного порядка суд вынес им наказание в виде административного ареста на трое суток», — отметили в пресс-службе.

Напомним, в среду утром возле памятного знака «Землякам-космонавтам» на улице Леонова несколько мужчин напали на участников согласованного пикета против земельной политики администрации Балтийска и облили их холодной водой. За нападение полиция задержала двоих нападавших.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Борьба с лишним весом: как в области хотят сэкономить на ремонте дорог
Оппозиция Сирии отказалась от предложенной Россией конституции
«Газпром» предупредил о рисках транзита газа через Польшу
Виктория Нуланд покидает Госдепартамент
IKEA заявила о снижении цен в России
Конгресс США не даст денег на строительство стены с Мексикой
Информатор WADA Степанова выступит в Бостоне
В Индии скончался российский посол Александр Кадакин
Спорт
Вместо Раноккиа «Зенит» купит Ивановича Подводим итоги среды, представляя обзор самых громких слухов и новостей трансферного рынка
Авто
Первый кроссовер УАЗ: он может стать таким В Роспатенте зарегистрирован промышленный образец «автомобиля повышенной проходимости», который, как предполагает «Авто Mail.Ru», является одним из вариантов кроссовера УАЗ
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
От Пугачевой до Собчак: все звезды на премьере «Притяжения» В Москве прошла премьера самого громкого и амбициозного российского фильма 2017 года, которую посетили звезды российского кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
На Урале сироту заселили в дом, сделанный из шпал
90% участков без подряда в Подмосковье признали неликвидом
В московском метро запустят «умные» эскалаторы
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь