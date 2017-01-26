Напавших на участников пикета в Калининграде мужчин арестовали на трое суток
Двоих мужчин, напавших на участников согласованного пикета в областном центре, арестовали на трое суток. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в среду сообщили в
Двоих мужчин, напавших на участников согласованного пикета в областном центре, арестовали на трое суток. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в среду сообщили в
«За нарушения общественного порядка суд вынес им наказание в виде административного ареста на трое суток», — отметили в
Напомним, в среду утром возле памятного знака «Землякам-космонавтам» на улице Леонова несколько мужчин напали на участников согласованного пикета против земельной политики администрации Балтийска и облили их холодной водой. За нападение полиция задержала двоих нападавших.