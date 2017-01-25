Три автомобиля сгорели дотла на СТО в Алматы

В Алматы на территории СТО загорелся бокс на три автомашины, передает корреспондент программы «Территория происшествий на канале СТВ. Инцидент произошел в Ауэзовском районе по улице Толе би между Саина и Утеген Батыра.

Автомобили Nissan Maxima, Toyota Camry и микроавтобус сгорели дотла. Среди людей пострадавших нет. Выяснением всех обстоятельств занимается полиция и дознаватели ДЧС.

На месте работало около трех расчетов противопожарной службы. Также сообщается, что сотрудники противопожарной службы из огня вытащили два кислородных баллона.