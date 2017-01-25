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25 января, источник: "Российская газета"

СК: Похититель девочки в Оренбурге сознался в убийстве в Перми

Похититель 12-летней девочки в Оренбурге оказался замешан в еще как минимум двух преступлениях против детей, совершенных ранее в Пермском крае, сообщили в СК РФ.

«Мужчина признался не только в совершении преступлений в отношении двух мальчиков в 2011 году, но и в совершении убийства 7-летнего ребенка 11 октября 2013 года. В этот же день злоумышленник был этапирован в Пермский край для проведения в отношении него следственных действий», — рассказала и.о начальника управления взаимодействия со средствами массовой информации СК РФ Светлана Петренко.

После этого он рассказал об обстоятельствах убийства и показал, где спрятал тело ребенка на земельном участке с дачным домом его родителей в окрестностях города Краснокамска.

Сейчас его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

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