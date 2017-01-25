В Одессе мужчина на мопеде выстрелил в прохожего
Как сообщается, мужчина на мопеде намеревался заехать на территорию рынка «Киевский», за что получил замечание от прохожего. Злоумышленник в ответ на замечание совершил выстрел в его сторону.
Как сообщается, мужчина на мопеде намеревался заехать на территорию рынка «Киевский», за что получил замечание от прохожего. Злоумышленник в ответ на замечание совершил выстрел в его сторону.
КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В среду в Одессе мужчина пытался на мопеде заехать на территорию рынка «Киевский», стрелял в прохожего, который сделал ему замечание, сообщает
«Сегодня в 16:16 в Таировское отделение полиции поступило сообщение о том, что человек на мопеде стрелял в прохожего. Предварительно установлено, что неизвестный на мопеде намеревался заехать на территорию рынка “Киевский”, за что получил замечание от прохожего. Злоумышленник в ответ на замечание совершил выстрел в его сторону и поехал в сторону улицы Глушко», — говорится в сообщении.
Пострадавшего доставили в медучреждение с предварительным диагнозом — ранение в шею.
На месте происшествия работает
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