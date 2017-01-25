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25 января, источник: "РИА Новости" Украина

В Одессе мужчина на мопеде выстрелил в прохожего

Как сообщается, мужчина на мопеде намеревался заехать на территорию рынка «Киевский», за что получил замечание от прохожего. Злоумышленник в ответ на замечание совершил выстрел в его сторону.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В среду в Одессе мужчина пытался на мопеде заехать на территорию рынка «Киевский», стрелял в прохожего, который сделал ему замечание, сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

«Сегодня в 16:16 в Таировское отделение полиции поступило сообщение о том, что человек на мопеде стрелял в прохожего. Предварительно установлено, что неизвестный на мопеде намеревался заехать на территорию рынка “Киевский”, за что получил замечание от прохожего. Злоумышленник в ответ на замечание совершил выстрел в его сторону и поехал в сторону улицы Глушко», — говорится в сообщении.

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Пострадавшего доставили в медучреждение с предварительным диагнозом — ранение в шею.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Таировского отделения полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Опрашиваются возможные свидетели и очевидцы происшествия. Введен в действие оперативный план «Сирена».

Ранее сообщалось, что в Харькове трое мужчин открыли стрельбу из автоматического оружия с балкона многоэтажного дома на Алексеевском жилом массиве.

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